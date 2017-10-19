М. Майоров: «Салават Юлаев» привёз с выезда минимум очков

Форвард «Салавата Юлаева» Максим Майоров подвёл итоги выездной серии матчей. Уфимцы привезли с выезда ровно половину очков — две победы в основное время в четырёх матчах, 6 набранных очков.

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«Взяли минимум очков — 6 с выезда. Могли и больше. Где-то не повезло, где-то ошиблись, где-то удаления ненужные. Волевая победа над московским «Динамо» добавляет эмоций. Тем более когда все понимают, какая ситуация», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Салавата» в YouTube.