Кокарев: после гола в ворота «Динамо» М эмоций много, адреналин перехлёстывал

Форвард «Салавата Юлаева» Денис Кокарев подвёл итоги выездной серии матчей и поделился ожиданиями от домашнего матча с «Автомобилистом». Уфимцы привезли с выезда ровно половину очков — две победы в основное время в четырёх матчах, 6 набранных очков. Команда сыграет с «Автомобилистом» 20 октября.

«Хотелось бы, конечно, все четыре матча на выезде выиграть. Но получилось так, как получилось. Хорошо, что выиграли последний матч, победой закончили непростой выезд. Смотрим в будущее, готовимся к следующему матчу.

Победа в концовке последнего матча добавляет эмоций, особенно с учётом двух поражений до этого. Все ребята молодцы. Как игралось в первый раз с «Динамо» в форме «Салавата»? Если честно, эмоций было очень много. Адреналин перехлёстывал. Чувствовал себя хорошо. Болельщики очень тепло встретили, очень приятно было. Самое главное — команда выиграла. Шайба в ворота «Динамо» придаст уверенности. Такая длительная безголевая серия никого не устраивает. Надеюсь, дальше будет лучше», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Салавата» в YouTube.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

