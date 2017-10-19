Шалунов: «Чикаго» остаётся моей целью. Не думаю, что в 27 лет будет поздно

Нападающий столичного ЦСКА Максим Шалунов прокомментировал свои взаимоотношения с «Чикаго Блэкхоукс» и свой возможный отъезд в НХЛ.



«У меня были разговоры с руководством «Блэкхоукс», но я посчитал, что пока не готов к отъезду. Было понятно, что необходимо время, прежде чем я буду готов играть в НХЛ. Для меня важно играть постоянно, что я в ЦСКА и делаю. Хочу ли я сыграть за «Чикаго»? Да, абсолютно. Это всегда было моей целью. Мне исполнится 27 лет, когда истечёт мой контракт в КХЛ, но я не думаю, что будет слишком поздно. Другие игроки уезжают и в 30 лет, а 27 – это расцвет сил для хоккеиста. Именно в этом возрасте у меня будет настоящий шанс сыграть там.



Время от времени мы общаемся с представителями «Чикаго». Я знаю, чего они ждут от меня, у меня тоже есть свои ожидания. Они дают мне советы. Мне приятно, что болельщики «Чикаго» находят время, чтобы следить за моей игрой – есть даже те, которые смотрят мои матчи», — сказал Шалунов в интервью The Athletic.



В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ на счету Шалунова 11 (4+7) очков в 15 матчах. Нападающий был выбран «Чикаго» на драфт 2011 года под общим 109-м номером.

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