Кожевников: Мозякин уже не будет играть, как раньше. У него нет распасовщиков

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал недавнее разгромное поражение «Металлурга» (2:7) в матче против московского ЦСКА.



«Сергей Мозякин стал на год старше, и играть так, как он играл раньше, он уже не будет. Кроме этого, у Сергея забрали двух сильнейших распасовщиков – Зарипова и Ли. В матче с ЦСКА вся команда «села». Мозякин же не один в команде играет, это ведь не теннис. «Металлург» физически пока не готов, вратари не играют так, как должны. Да и у защитников есть пробелы», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



На счету Мозякина в нынешнем регулярном чемпионате 26 (12+14) очков в 23 матчах. На данный момент он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров, уступая 6 баллов лидеру Никите Гусеву из СКА.

Итоги дня КХЛ: ЦСКА как сборная России. Бессилен даже Мозякин «Магнитка» потерпела самое сокрушительное поражение от ЦСКА в истории КХЛ.