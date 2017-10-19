Форвард «Нефтехимика» Шиксатдаров получил «5+20» за физический контакт с судьёй

В первом периоде матча ярославского «Локомотива» и нижнекамского «Нефтехимика» дисциплинарный штраф до конца игры получил нападающий гостей Ильдар Шиксатдаров. Хоккеист получил удаление за физический контакт с арбитром.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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