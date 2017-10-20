«Коламбус» — «Тампа»: Василевский, Сергачёв и Кучеров — три звезды матча

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский провёл первый сухой матч в сезоне. Во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) россиянин отразил все 43 броска по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Второй звездой стал защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв, который забросил обе шайбы в этом матче. Для 19-летнего россиянина эти голы стали первыми в сезоне.

Третьей звездой признан нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который записал себе в актив две результативные передачи. Отметим, что в этой встрече прервалась голевая серия Кучерова, насчитывавшая семь матчей.