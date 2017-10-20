Первый номер драфта-2017 Хишир забросил свои первые две шайбы в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз», первый номер драфта 2017 года Нико Хишир в матче с «Оттавой Сенаторз» забросил свои первые две шайбы в НХЛ.

В первом периоде Дрю Стэффорд проехал за воротами «Оттавы» и в падении выдал передачу на Хишира, который в касание бросил под перекладину. Затем при счёте 1:1 Хишир поборолся на пятачке и протолкнул шайбу в ворота, оформив дубль.

Встреча завершилась победой «Дэвилз» со счётом 5:4 ОТ.

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Видео первого гола Хишира можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Видео второго гола Хишира можно посмотреть также в «твиттере» «Нью-Джерси Дэвилз».