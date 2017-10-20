«Аризона» потерпела 7-е поражение кряду, уступив «Далласу» с Радуловым

«Даллас Старз» вырвал победу у «Аризоны Койотс» матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Тайлер Сегин (49-я и 58-я минуты), ещё по разу забили Джейми Бенн (7-я минута), Радек Фарса (8) и Стивен Джонс (44). У «Аризоны» по два гола забили Дерек Степан (6, 23) и Клейтон Келлер (47, 60). Нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 16 минут 47 секунд, но результативными действиями не отметился.

Это поражение стало для «Аризоны» седьмым кряду со старта сезона. «Даллас» одержал четвёртую победу при трёх поражениях.