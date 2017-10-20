Захаров: «Юность» ведёт переговоры с Калюжным, он должен принести много пользы

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал об интересе минского «Динамо» к Даниэлю Корсо. Также специалист высказался о возможном появлении в тренерском штабе команды экс-хоккеиста команд российской Суперлиги и КХЛ Алексея Калюжного.

«Интересовались. Вроде бы интересовались. Но потом что-то перестали интересоваться. Я не знаю. Тут вопросы не ко мне больше, а к руководителям. Я Корсо к чемпионату мира готовлю. Мне кажется, Корсо мог бы спокойно в «Динамо» играть. Наверное, не получилось договориться. Но я хочу сказать, что каждый тренер в Экстралиге способен подготовить хоккеистов для команды КХЛ. Мы сейчас все – фарм-клубы для «Динамо». Чем лучше работаешь, тем лучше. Подготовил игрока, его забрали – нормально.

В минской команде КХЛ непростые ребята играют – хорошие хоккеисты. Вот кого из «Динамо» убрать? Да, есть такие, у которых игра не идёт в конкретный момент. Сегодня не пошла, а завтра, может, пойдёт. Китарова вон вся страна выгоняла из «Динамо» – с вещами на выход. Что про него только ни писали! А сегодня уже суперзвезда – Фил Эспозито вылитый.

Алексей Калюжный может присоединиться к тренерскому штабу «Юности»? Переговоры ведутся. Но это не ко мне – этими вопросами руководители занимаются. Я не отвечаю ни за подбор игроков, ни за легионеров, ни за тренеров – всем занимается Торбин. В нашем клубе вся работа чётко разграничена. Калюжный – хороший специалист. Класс у него высочайший. Таких хоккеистов у нас мало было. Он должен принести много пользы белорусскому хоккею. Думаю, по имиджу лучше человека в нашем виде спорта нет на просторах КХЛ», — цитирует тренера «Трибуна».