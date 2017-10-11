Экс-капитан сборной Беларуси, бывший игрок команд Суперлиги и КХЛ Алексей Калюжный может стать тренером «Юности». Ранее его кандидатура рассматривалась в качестве генменеджера сборной Беларуси, но к согласию стороны пока не пришли, поэтому Калюжный начал рассматривать и другие варианты.

Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин подтвердил заинтересованность клуба, отметив, что рассматриваются варианты работы как с основным составом, так и с молодёжью.

Калюжный является чемпионом России, победителем Евролиги и Кубка европейских чемпионов. На уровне КХЛ он выступал в финалах розыгрыша Кубка Гагарина и Кубка надежды.