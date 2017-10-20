Логинов: ничего особенного в СКА и «Йокерите» нет, их можно обыгрывать

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов подвёл итоги четырёхматчевой выездной серии — две победы, шесть очков. 20 октября уфимской команде предстоит матч с «Автомобилистом».



«Проблемы нашей команды на выезде? У нас очень серьёзно в этом году обновился коллектив. Думаю, что есть мало команд, которые сразу со старта могут показывать стабильный результат. Мы потихоньку привыкаем друг к другу, вкатываемся через игры. По поводу тактики, схемы игры мы разговариваем с тренерами, они подсказывают, что надо менять. Мы стали играть получше, потихоньку приходит уверенность и стабильность. Комплекса выездных матчей нет. Если мы будем придерживаться своей игры, той, которую мы отрабатываем на тренировках, то у нас всё будет хорошо.



В Питере мы проиграли из-за большинства соперников: они реализовали численное преимущество, три шайбы забили, а мы — нет. С «Йокеритом» нам не удалось добраться до чужих ворот. Может, где-то не хватило остроты и наглости. Ничего особенного в этих двух командах нет, с ними можно играть и обыгрывать.

Проиграли матч «Йокериту» за восемь секунд до сирены? Вроде была ошибка при выходе вратаря. Я точно не помню момента, потому что с лавки плохо было видно. Все ошибаются, в графе с нулём невозможно выиграть. Поэтому надо забивать самим», – передаёт слова Логинова «Бизнес Online».