ХК «Сочи» выменял у «Югры» форварда Акмальдинова

Хоккейный клуб «Сочи» выменял у «Югры» 23-летнего форварда Александра Акмальдинова. Хантымансийцы получили за игрока денежную компенсацию. За ХК «Сочи» нападающий будет выступать под номером 29. Контракт рассчитан до конца сезона-2017/18.



Акмальдинов начинал свою карьеру в команде МХЛ «Мамонты Югры». На его счету 75 (26+49) очков в 139 матчах. Сезон-2014/15 Акмальдинов завершал в «Южном Урале» в ВХЛ, а в следующем сезоне выступал за воскресенский «Химик» в ВХЛ и за «Югру» в КХЛ. Следующие два сезона Акмальдинов выступал за «Югру» в КХЛ и тюменский «Рубин» в ВХЛ. В текущем сезоне на его счету 1 (0+1) очко в трёх матчах регулярного чемпионата КХЛ и один матч в ВХЛ.

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