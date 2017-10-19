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Воропаев: все клубы финансируются государством, убрать его — не останется хоккея

19 октября 2017, четверг. 16:24 Хоккей

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев поделился мнением о финансировании клубов КХЛ.

«Я не буду говорить именно про нас, я скажу по-другому: на средний клуб КХЛ, которым мы тоже являемся, я думаю, тратится где-то 1 — 1,2 – миллиарда рублей в сезон. В каком-то смысле у нас практически весь хоккей финансируется за счёт государства.

Госфинансирование является проблемой нашего спорта? Если честно, я не обладаю таким кругозором и не настолько знаком с ситуацией в других видах спорта. А в плане хоккея я вам скажу так: если бы не было государства, то не было бы и хоккея, в том числе детского. В стране всего несколько энтузиастов, которые финансируют детский хоккей за свой счёт.

Во всем нужен баланс. Народ хоккей любит. Это наш национальный спорт. И чтобы он существовал на приемлемом уровне, чтобы это был качественный продукт, чтобы в России оставались хорошие наши и иностранные игроки, деньги объективно нужны. Я не сторонник распространенных ныне популистских, лицемерных рассуждений, вроде того «Зачем храм Христа Спасителя построили? Отдали бы эти деньги бедным!» И то, и то крайне важно», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Сочи" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сочи Сергей Воропаев
Новости. Хоккей
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