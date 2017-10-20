Ковальчук: я против искоренения драк в хоккее, в футболе играют исподтишка

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук рассказал о своём отношении к дракам и сравнил футбольные правила с хоккейными.

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«Драки – это часть нашей игры. Причём — неотъемлемая. Не то чтобы я фанат драк, но если они случаются — отношусь абсолютно нормально. И потом, в играх бывают моменты, когда твоя команда, что называется, приуныла, у неё мало что получается. Так тогда эти ребята своим мужеством и тем, что умеют делать, вносят своего рода искринку. Так что я за драки в хоккее. И против того, чтобы их искореняли, как это пытаются сейчас сделать. У нас мужской и мужественный вид спорта. И если есть возможность по ходу матча выплеснуть негативную энергию — это тоже хорошо. Зато домой приходишь уставший и добрый.



В футболе другие правила, там гораздо более серьёзная выдержка нужна. Знаю, что некоторые игроки исподтишка действуют, чтобы вывести человека из себя. Вам надо то ещё самообладание иметь. И по пять игр пропускать, не пять минут на скамейке штрафников отсидеть», — заявил Ковальчук в эксклюзивном интервью для издания Вячеслава Малафеева «ТОП100».



Полное интервью читайте на «Чемпионате» в 15:00.

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