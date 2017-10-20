ЦСКА обменял лучшего бомбардира «Звезды» Хлопотова в ХК «Сочи»

ЦСКА обменял нападающего Вадима Хлопотова в ХК «Сочи» на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте черноморского клуба.

23-летний форвард в этом сезоне не провёл в КХЛ ни одного матча, в регулярном чемпионате ВХЛ за «Звезду» он отметился девятью заброшенными шайбами и семью передачами в 15 играх при показателе полезности «-3» и является лучшим бомбардиром и снайпером команды.

В КХЛ Хлопотов провёл 79 матчей с сезона-2013/14 за «Локомотив», «Атлант», ЦСКА и «Сибирь», набрав 10 (5+5) очков.