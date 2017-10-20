Фастовский: «Сибирь» стала слишком яркой командой. 4 плохих матча – уже трагедия

Генеральный менеджер новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал домашнюю победу в матче с хабаровским «Амуром» (3:2), которая завершила серию из четырёх поражений подряд.

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«Было напряжение. Есть некий спад у команды, у нас дефицит очков, больше всего давило именно это. Не могу сказать, что по мановению волшебной палочки всё изменилось и стало хорошо, но сегодняшние три очка нам были нужны до зарезу. Правда, за них пришлось заплатить дорогую цену. Никаких сомнений в работе главного тренера Павла Зубова у нас не было. Если бы были какие-то внутренние конфликты, я бы их разрулил. Негатива внутри не было, но то, что он нагнетался со стороны болельщиков и прессы, – безусловно. Наверное, мы стали слишком яркой командой, что четыре неудачные игры уже трагедия», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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