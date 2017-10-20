Коротков — о дубле Куляша в ворота «Салавата»: молодчик, порадовался за него

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (5:3) и дубль бывшего партнёра по команде — Дениса Куляша.

«Был тяжёлый матч, много удалений. В принципе, играть было тяжело, «Автомобилист» — хорошая команда. Мы забили свои голы, при игре „5 на 5“ реализовали все моменты. Не знаю, с чем связано большое количество удалений. Где-то, может, недоработали, где-то удалялись в чужой зоне, а этого делать нельзя.

Я забиваю второй матч подряд? Где-то повезло, ничего такого. Пока идёт, надо набирать очки и помогать команде.

Думаю, что мы уже второй матч выигрываем в концовке, это проявление характера. Где-то мы перестроились, начали выполнять установку тренера, и удача на нашей стороне, везёт сильнейшим.

Каково игралось против экс-партнёра — Дениса Куляша? Это хоккей, это спорт. Сегодня ты здесь, завтра там. Ден – молодчик, забил два гола, я только порадовался за него. Но главное, что наша команда выиграла, а ему желаю удачи", — цитирует Короткова пресс-служба клуба.

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Видео второго гола Куляша можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.