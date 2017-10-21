QMJHL: форвард Денис Михнин сделал дубль и стал первой звездой матча

Нападающий клуба Юниорской лиги Квебека «Римуски Океаник» Денис Михнин стал первой звездой матча с «Шебрук Финикс» (5:2), информирует официальный сайт лиги. 18-летний хоккеист забросил две шайбы и закончил встречу с показателем полезности "+1".

Всего в текущим сезоне воспитанник кировской школы хоккея Михнин принял участие в 10 встречах, записав на свой счёт 5 (4+1) результативных баллов при показателе полезности "-2" и 22 минутах штрафного времени.



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