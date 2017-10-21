Гавриков: «Йокерит» по всем аспектам силён, но всё будет зависеть от СКА

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Йокеритом».



«Всё у нас хорошо, успели восстановиться, готовимся к игре. Правильно заметили, что у «Йокерита» 15 побед подряд, команда на подъёме, нам нужно хорошо подготовиться и показать свою игру. Соперник во всех линиях очень хорошо укомплектован, по всем аспектам сильная команда. Но всё будет зависть от того, как сыграем мы.



В СКА не думают, что кто-то может превзойти нашу серию, настраиваемся на каждый матч. Понятное дело, что «Йокерит» в хорошей форме. Про ЦСКА мыслей ещё нет, только о сегодняшней игре», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Матч СКА — «Йокерит» состоится сегодня, 21 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — 17:00 мск.

«Йокерит» обыграет СКА и продолжит серию. Прогнозы на игровой день КХЛ Игроки СКА не получат бонусы, а Квартальнов с «Локомотивом» не смогут взять реванш у ЦСКА.