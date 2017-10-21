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Кожевников: «Локомотив» может взять реванш у ЦСКА за счёт тактики

21 октября 2017, суббота. 14:06 Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выделил факторы, благодаря которым ярославский «Локомотив» сможет сегодня одержать победу над ЦСКА.

«Думаю, что сегодня вряд ли повторится сценарий недавней встречи между этими командами, потому что Квартальнов сделал свои выводы. ЦСКА, конечно, будет играть в свою игру. В последнее время у них получается, вырисовывается свой рисунок игры. Так что я думаю, что сегодня будет приличное сражение.

«Локомотив» способен взять реванш за счёт тактической игры. ЦСКА играет быстро, там собраны хорошие в плане индивидуальных качеств игроки. Так что «железнодорожники» могут победить только за счёт тактики. Естественно, никто не отменял физическое состояние, но никто не отменял психологию. Это один из главных факторов, а потом уже идут самоотдача и быстрое принятие решений. Думаю, что матч будет проходить в таком ракурсе», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Игроки СКА не получат бонусы, а Квартальнов с «Локомотивом» не смогут взять реванш у ЦСКА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив Александр Кожевников
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