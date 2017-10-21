Прохоркин: про бонусы за победу над «Йокеритом» в СКА ничего не говорили

Нападающий СКА Николай Прохоркин прокомментировал победу в матче с «Йокеритом» со счётом 4:3 ОТ.

«Игра была не очень приятной в плане хоккея: грубая, жёсткая, напряжённая. Наигрывали на тренировках, как выходить из средней зоны, как вообще действовать против «Йокерита». Забор они хорошо выстраивают, команда у них очень интересная в этом году. Бонусы за победу над «Йокеритом»? Не знаю. Если честно, ничего не говорили.

В первом звене мне игралось так же, как и в третьем. Без разницы, с кем из партнёров играть, мы же в один вид спорта играем. Каждый знает, что делать. Такие матчи выматывают, конечно. ЦСКА — отличный соперник. У московских «армейцев» была победная серия из девяти матчей. Но это ещё не длинная серия. ЦСКА всегда является лидером Запада, а «Йокерит» очень радует в этом сезоне. На Западе вообще много сильных соперников: и «Торпедо», и «Динамо», и «Локомотив».

Не думаю, что соперники разобрали нашу игру, просто морально тяжело после 20 побед. Чуть опустошили морально, надо перезагрузиться. Нас чуть поболтало, теперь новую серию надо начинать. Сейчас у нас очень тяжёлые соперники, которые не сдаются и бьются до конца», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.