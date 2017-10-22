Никита Кучеров догнал Александра Овечкина в списке снайперов НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз», который завершился со счётом 7:1.

Пять звёзд НХЛ, которые готовы замахнуться на 60 голов в сезоне Двое из них россияне. 50 голов им будет мало.

Форвард «молний» догнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в списке снайперов, оба в этом сезоне забросили по 10 шайб. Кучеров в девяти матчах набрал 16 (10+6) очков, он также является вторым бомбардиром лиги после Стивена Стэмкоса (18 очков). На счету Овечкина – 10 голов и одна передача в девяти играх. На третьем месте находится Остон Мэттьюс, который в этом сезоне забил семь голов.

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