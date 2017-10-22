Купер — о Сергачёве: мы видим, почему его выбрали в топ-10 на драфте

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после разгромной победы в матче с «Питтсбург Пингвинз» (7:1) прокомментировал игру 19-летнего защитника Михаила Сергачёва, который набрал два очка в третьем матче подряд и вышел на пятое место в списке бомбардиров-защитников.



«Сейчас он гораздо напористее. Не просто так он попал в топ-10 на драфте, мы видим почему. Что касается ключевого момента матча, то, на мой взгляд, это был сейв Василевского за 20 секунд до окончания первого периода», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Сергачёв был выбран на драфте 2016 года под общим девятым номером «Монреаль Канадиенс», а в «Тампу» перешёл летом 2017 года в результате обмена на Джонатана Друена.