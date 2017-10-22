Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 2 очка Сергачёва, 8 бросков Тарасенко

21 октября в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 21 россиянин. Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка и сравнялся с Александром Овечкиным в гонке снайперов, у них по 10 голов. Владимир Тарасенко нанёс восемь бросков в створ ворот, Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой и передачей, Евгений Малкин и Никита Зайцев завершили матчи с показателем полезности "-3", а Вадим Шипачёв сыграл 10 минут и набрал две минуты штрафа.

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Вратарь Клуб Сейвы % отражённых бросков Василевский «Тампа» 28 из 29 96,6 Бобровский «Коламбус» 26 из 31 83,9 Худобин «Бостон» 37 из 42 88,1

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Кучеров (н) «Тампа» 2+1 0 6 +1 16.03 - 0 0 Наместников (н) «Тампа» 0+2 0 0 +2 16.14 6 из 12 0 2 Малкин (н) «Питтсбург» 0 0 1 -3 17.26 10 из 19 1 0 Овечкин (н) «Вашингтон» 0 0 4 -1 17.30 1 из 1 2 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0 2 4 -1 17.17 4 из 15 0 0 Дадонов (н) «Флорида» 1+1 0 4 0 20.36 - 0 1 Панарин (н) «Коламбус» 0+1 0 4 -2 20.30 0 из 1 0 0 Радулов (н) «Даллас» 0+1 0 2 +1 18.56 - 0 3 Анисимов (н) «Чикаго» 0 0 1 -2 16.52 9 из 18 0 0 Шипачёв (н) «Вегас» 0 2 0 0 10.11 4 из 9 0 0 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0 0 8 +1 20.46 - 0 0 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0 0 0 0 7.54 1 из 3 1 0 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0 0 1 0 11.50 0 из 2 1 0 Сергачёв (з) «Тампа» 1+1 0 1 +1 16.56 - 2 0 Зайцев (з) «Торонто» 0 0 0 -3 22.50 - 1 4 Орлов (з) «Вашингтон» 0 0 1 0 23.16 - 0 0 Антипин (з) «Баффало» 0 0 1 -1 14.16 - 1 0 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 0 0 0 17.23 - 2 1

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