Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 2 очка Сергачёва, 8 бросков Тарасенко

21 октября в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 21 россиянин. Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка и сравнялся с Александром Овечкиным в гонке снайперов, у них по 10 голов. Владимир Тарасенко нанёс восемь бросков в створ ворот, Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой и передачей, Евгений Малкин и Никита Зайцев завершили матчи с показателем полезности "-3", а Вадим Шипачёв сыграл 10 минут и набрал две минуты штрафа.
Кучеров догнал Овечкина, «Тампа» вынесла чемпиона! Даже Кросби психанул
Русские и Стэмкос организовали второй разгром действующего обладателя кубка Стэнли.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% отражённых бросков
|Василевский
|«Тампа»
|28 из 29
|96,6
|Бобровский
|«Коламбус»
|26 из 31
|83,9
|Худобин
|«Бостон»
|37 из 42
|88,1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|2+1
|0
|6
|+1
|16.03
|-
|0
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0+2
|0
|0
|+2
|16.14
|6 из 12
|0
|2
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0
|0
|1
|-3
|17.26
|10 из 19
|1
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|4
|-1
|17.30
|1 из 1
|2
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0
|2
|4
|-1
|17.17
|4 из 15
|0
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+1
|0
|4
|0
|20.36
|-
|0
|1
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|0
|4
|-2
|20.30
|0 из 1
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|0
|2
|+1
|18.56
|-
|0
|3
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|1
|-2
|16.52
|9 из 18
|0
|0
|Шипачёв (н)
|«Вегас»
|0
|2
|0
|0
|10.11
|4 из 9
|0
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|8
|+1
|20.46
|-
|0
|0
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|0
|0
|7.54
|1 из 3
|1
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0
|0
|1
|0
|11.50
|0 из 2
|1
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+1
|0
|1
|+1
|16.56
|-
|2
|0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|0
|-3
|22.50
|-
|1
|4
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|1
|0
|23.16
|-
|0
|0
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|0
|1
|-1
|14.16
|-
|1
|0
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|0
|0
|17.23
|-
|2
|1
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