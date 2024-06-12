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Журналист «Миннесоты» опроверг желание клуба произвести ребрендинг к сезону-2025/2026 НХЛ

Журналист «Миннесоты» опроверг желание клуба произвести ребрендинг к сезону-2025/2026 НХЛ
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Журналист «Миннесоты» Майк Руссо в своей соцсети опроверг информацию о желании клуба произвести ребрендинг к сезону-2025/2026 НХЛ.

Журналист ссылается на источник в клубе. Ранее в СМИ появилась информация, что клуб планирует сделать основными цветами зелёный и жёлтый — цвета, которые использовались «Миннесотой Норт Старз». Эта форма представляет собой цветовую гамму с базовым цветом Kelly Green и ярко-жёлтыми полосами, отражающими дизайн и цвета формы «Норт Старз» конца 1970-х годов.

«Миннесота Норт Старз» — бывшая профессиональная команда, выступавшая в Национальной хоккейной лиге. Была основана в 1967 году. Финалист Кубка Стэнли 1981, 1991 годов. В 1993 году переехала в Даллас и стала называться «Даллас Старз».

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