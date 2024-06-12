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Макдэвид высказался о положении «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли с «Флоридой»

Макдэвид высказался о положении «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли с «Флоридой»
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил, что команда уже не раз в текущем плей-офф проигрывала в счёте по ходу серии, но всегда находила способ переломить ситуацию и одержать победу в серии. После двух матчей финала Кубка Стэнли с «Флоридой» хоккеисты «Ойлерз» уступают в серии со счётом 0-2.

«В этом году мы много терпели неудачи. По ходу этого плей-офф мы много раз проигрывали и уступали в счёте по ходу серии. Наша команда нашла выход из ситуаций, и у нас есть возможность сделать это снова», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Напомним, во втором матче серии (1:4) Макдэвид отметился голевым пасом. Первая встреча между командами закончилась победой «Флориды» со счётом 3:0. Макдэвид набрал лишь одно очко в финале Кубка Стэнли. Третий матч состоится в ночь на 14 июня в Эдмонтоне.

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