«Сегодня он выглядел хорошо». Морис рассказал о состоянии травмированного Баркова

Главный тренер «Флориды» Пол Морис рассказал о состоянии травмированного капитана команды Александра Баркова. Финский нападающий принял участие в сегодняшней тренировке команды, тренируясь в первом звене без ограничений.

«Сегодня он чувствовал себя лучше и провёл полноценную тренировку. После тренировки его вновь проверят врачи. Мы полетим с ним в Эдмонтон, где проведём ледовую тренировку и посмотрим на его состояние завтра. Сегодня он выглядел хорошо», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Напомним, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль избежал дисквалификации за свой удар и примет участие в третьем матче серии. Третья игра финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 14 июня. Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды».