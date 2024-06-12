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В «Эдмонтоне» высказались об ажиотаже болельщиков перед матчами финала Кубка Стэнли

В «Эдмонтоне» высказались об ажиотаже болельщиков перед матчами финала Кубка Стэнли
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Генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям Джефф Джексон заявил о большом ажиотаже болельщиков «Ойлерз» в матчах финала Кубка Стэнли с «Флоридой». «Ойлерз» пробились в решающую серию плей-офф второй раз в XXI веке и впервые за 18 лет.

«Судя по первым трём раундам и волнению вокруг города, я предполагаю, что ажиотаж будет ещё выше. Люди долго ждали этого момента, и у нас очень страстные болельщики, так что я уверен, что они будут в восторге и сильно помогут нашей команде», – цитирует Джексона официальный сайт НХЛ.

Третий матч финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне. Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды». Первый матч хоккеисты «Пантерз» выиграли со счётом 3:0, второй закончился со счётом 4:1.

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