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Морис — о серии с «Бостоном»: хоккеисты команд дрались между собой перед обедом

Морис — о серии с «Бостоном»: хоккеисты команд дрались между собой перед обедом
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис не считает, что градус противостояния с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли сравним с уровнем ненависти в серии второго раунда плей-офф между «Пантерз» и «Бостоном».

«Нет. Я не думаю, что это похожие серии по накалу. Я имею в виду, в той серии за обедом перед игрой между хоккеистами команд были драки», — цитирует Мориса журналист Том Гулитти в своей соцсети.

Во втором матче финала Кубка Стэнли произошло сразу несколько столкновений, некоторые из которых привели к травмам игроков. В первом периоде большой и дисциплинарный до конца игры штрафы получил форвард «Эдмонтона» Уоррен Фёгеле за удар коленом. В концовке матча игроки «Ойлерз» отметились дисциплинарными штрафами. Также спорный удар в голову провёл лидер «Эдмонтона» Леон Драйзайтль против капитана «Флориды» Александра Баркова.

Третий матч финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне. Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды».

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