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Стал известен обладатель награды за лидерство и усердие среди игроков «Айлендерс»

Стал известен обладатель награды за лидерство и усердие среди игроков «Айлендерс»
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Сегодня «Нью-Йорк Айлендерс» объявил, что нападающий-ветеран Кэл Клаттербак выиграл премию Боба Низрома сезона-2023/2024. Награда присуждается за лидерство, усердие и преданность делу, по мнению болельщиков «Айлендерс».

Клаттербак в прошедшем регулярном сезоне достиг личного рекорда, проведя свою тысячную игру в НХЛ. 36-летний игрок также вписал своё имя в историю НХЛ, став первым игроком, который провёл 4000 силовых приёмов с тех пор, как эта статистика начала вестись в сезоне-2005/2006.

Ветеран впервые за свою 17-летнюю карьеру сыграл во всех 82 матчах регулярного сезона, набрав 19 очков (7+12) в своём 11-м сезоне за «Айлендерс». Клаттербак также был номинирован в этом году на премию Билла Мастертона от «Айлендерс» за его настойчивость, спортивное мастерство и преданность хоккею.

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