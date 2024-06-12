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«Силаев — чистый талант». Руководитель клуба НХЛ — о лучшем защитнике на драфте-2024

«Силаев — чистый талант». Руководитель клуба НХЛ — о лучшем защитнике на драфте-2024
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Один из руководителей клуба НХЛ поделился мнением о защитнике «Торпедо» Антоне Силаеве. 18-летний игрок обороны является одним из фаворитов драфта НХЛ — 2024, который пройдёт 28 и 29 июня.

«Если говорить о чистом таланте, то это был бы Силаев, но я не знаю, смогу ли я назвать это имя, учитывая связанные с КХЛ риски, в отличие от одного из других доступных игроков. У Левшунова есть всё, что можно ожидать от потенциального защитника первой пары НХЛ. Он доминировал в студенческом хоккее после того, как был очень хорош в USHL», – цитирует одного из руководителей клубов НХЛ The Athletic.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ Антон Силаев провёл 63 матча за нижегородское «Торпедо» и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф на счету молодого игрока обороны пять матчей и две результативные передачи при показателе полезности «+1».

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