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Кори Перри, скорее всего, примет участие в третьем матче серии финала Кубка Стэнли

Кори Перри, скорее всего, примет участие в третьем матче серии финала Кубка Стэнли
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Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох сказал, что нападающий Кори Перри, скорее всего, вернётся в состав на третью игру финала Кубка Стэнли с «Флоридой». Он также отметил, что не переживал за участие ведущего защитника Дарнелла Нурса в третьем матче серии. Игрок обороны получил травму во втором матче и не принял участия в тренировке команды.

Участие в матче нападающего Эвандера Кейна находится под вопросом. Вероятно, Перри займёт его место в составе.

Перри принял участие в первом матче серии финала Кубка Стэнли и отметился двумя штрафными минутами. Всего в этом плей-офф на счету 39-летнего нападающего одна результативная передача в 14 матчах и восемь минут штрафного времени. Перри играет в своём пятом финале Кубка Стэнли, один из которых он выиграл в 2007 году с «Анахаймом».

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