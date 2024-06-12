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Тарасенко пропустил тренировку «Флориды» перед вылетом команды в Эдмонтон

Тарасенко пропустил тренировку «Флориды» перед вылетом команды в Эдмонтон
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Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко пропустил тренировку команды перед вылетом в Эдмонтон. Как сообщил главный тренер «Пантерз» Пол Морис, россиянин имеет небольшое повреждение, но будет готов играть в третьем матче серии. В текущем плей-офф на счету Тарасенко 7 (3+4) очков в 19 матчах.

Отметим, что в тренировке принимал участие капитан «Флориды» Александр Барков, получивший повреждение во втором матче серии. Участие финского форварда в третьем матче финальной серии находится под вопросом.

Напомним, текущий счёт в финальной серии 2-0 в пользу хоккеистов «Пантерз». Первый матч финала Кубка Стэнли закончился со счётом 3:0, а главным героем матча стал российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Второй матч серии «Флорида» закончила в свою пользу со счётом 4:1.

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