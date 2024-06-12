Защитник Дарнелл Нурс и форвард Эвандер Кейн пропустили тренировку «Эдмонтона», сообщает пресс-служба клуба. Ведущий защитник «Эдмонтона» Нурс не смог доиграть второй матч финала Кубка Стэнли с «Флоридой» из-за травмы. Эвандер Кейн также испытывал проблемы со здоровьем по ходу плей-офф и регулярного чемпионата.

Нападающий «Пантерз» Эван Родригес провёл силовой приём у борта против Нурса на девятой минуте первого периода, и через несколько секунд защитник покинул площадку и ушёл в раздевалку. В первом периоде он отыграл четыре смены, последняя длилась 13 секунд. Нурс вернулся на скамейку запасных во втором периоде, но за последние два периода отыграл всего три смены.

На счету Нурса три результативные передачи в 20 матчах плей-офф Кубка Стэнли за «Ойлерз».