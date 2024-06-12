«Подходит по всем пунктам». Журналист НХЛ оценил шансы Дацюка быть выбранным в Зал славы

Журналист Daily Faceoff Пол Пидутти рассказал о шансах бывшего нападающего Павла Дацюка быть выбранным в Зал славы хоккея в этом году. Всего в НХЛ Дацюк провёл в регулярных чемпионатах 953 матча и набрал 918 (314+604) очков.

«То, что говорит против Дацюка: играя в периоды низкой результативности и нескольких локаутов, Дацюк не смог добраться до отметки в 1000 игр и 1000 очков. К 27 годам он забил всего три гола в 42 играх плей-офф, и ему потребовалось время, чтобы изменить эту тенденцию в матчах плей-офф.

То, что говорит за Дацюка: трёхкратный обладатель «Селке Трофи», Дацюк за всю свою карьеру дважды становился игроком, набирающим 85 очков с учётом той эпохи. Он добавил 279 очков в высшей профессиональной лиге России. Фокусник, бросающий вызов физике, финалист «Харт Трофи», четырёхкратный обладатель «Леди Бинг Трофи» и член «Тройного золотого клуба», его кандидатура подходит по всем пунктам. Если Дацюк не кричит о таланте Зала славы, то кто?

Камнем преткновения может стать его российский паспорт. Руководство Зала хоккейной славы ещё не делало публичного заявления по этому вопросу, что вполне понятно для некоммерческого музея, стремящегося избежать политики. Но теперь отборочная комиссия должна определиться с российской кандидатурой. Уклоняться от вопроса, игнорируя давних обидчиков Александра Могильного или Сергея Гончара? Последние два года это было легко сделать. Дацюк другой. Он явный член Зала славы, и все это знают — его рейтинг составляет 91%. Неужели комитет просто проигнорирует этот вопрос и проголосует за Дацюка на основании его игры?» — цитирует журналиста Daily Faceoff.