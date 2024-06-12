«Салават Юлаев» договорился о подписании контракта с форвардом АХЛ Натаном Тоддом

«Салават Юлаев» достиг договорённости о подписании контракта с нападающим Натаном Тоддом, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В прошедшем сезоне 28-летний канадский нападающий выступал в АХЛ в составе «Сан-Хосе Барракуда» и поставил личный рекорд результативности, набрав 55 (19+36) очков в 69 матчах.

Всего в АХЛ на счету Тодда 215 матчей, в которых нападающий набрал 136 очков — забросил 54 шайбы и отдал 82 результативные передачи с показателем полезности «+15» и 61 минутой штрафа.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы уступили челябинскому «Трактору» — 2-4.