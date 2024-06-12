«Играть там будет тяжело». Форвард «Флориды» — о третьем матче финала КС в Эдмонтоне

Финский нападающий «Флориды» Ээту Луостаринен поделился ожиданиями от третьего матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Матч пройдёт в ночь на 14 июня на домашней площадке «Ойлерз».

«Мы чувствуем себя уверенно в нашей игре. Счёт 2:0 — хороший момент, но мы знаем, что ещё много работы предстоит сделать. Играть там будет тяжело. Их домашние болельщики будут громко поддерживать свою команду», — цитирует Луостаринена пресс-служба клуба.

Напомним, текущий счёт в финальной серии 2-0 в пользу хоккеистов «Пантерз». Первый матч финала Кубка Стэнли закончился со счётом 3:0, а главным героем матча стал российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Второй матч серии «Флорида» закончила в свою пользу со счётом 4:1.