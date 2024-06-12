Хоккеисты и персонал «Флориды» не могут вылететь в Эдмонтон из-за непогоды

Хоккеисты и персонал «Флориды» не могут вылететь в Эдмонтон из-за непогоды, сообщает журналист Джордж Ричардс в своей соцсети. Из-за муссона, который принёс ливни, команда не может даже добраться до аэропорта вылета в Форт-Лодердейле.

«Этот муссон, обрушившийся на Южную Флориду в последние два дня, влияет на рейс „Пантерз“ в Эдмонтон. Они задерживаются, но рассчитывают прибыть туда сегодня вечером. Многие игроки и персонал всё ещё находятся в спортивном комплексе. Возможно, понадобятся лодки, чтобы доставить игроков. В Форт-Лодердейле по-прежнему серьёзные проблемы с дренажом», — написал журналист в своей сети.

Третий матч финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 14 июня в Эдмонтоне. Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды».