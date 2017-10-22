Гатиятулин: сыграли треть матчей, «Трактор» кидает из стороны в сторону

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ШБ).

«После предыдущей игры, кошмарного первого периода было важно, чтобы ребята из головы всё выкинули и подошли к этому матчу в боевой готовности. Слова благодарности команде за победу.



Мы сыграли уже треть матчей, команду кидает из стороны в сторону. После хорошего матча идёт не очень хороший. Кирилл Кольцов отдаётся игре, старается, где-то, может быть, не везёт. Но я думаю, что он найдёт свою игру», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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Также видео доступно на официальном канале «Трактора» в YouTube.