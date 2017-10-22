«Магнитка» уступила «Ак Барсу» и проиграла 2 последних матча с общим счётом 2:11

«Магнитка» на выезде уступила «Ак Барсу». Уральцы потерпели второе поражение кряду. Казанцы выиграли второй матч подряд и 16-й в 23-х матчах сезона. 26 сентября в Магнитогорске казанцы взяли верх в очном матче команд со счётом 2:1. Уральцы потерпели второе поражение подряд и 11-е в 24 матчах сезона.

Казанцы забросили четыре безответных шайбы. Отличились Иржи Секач (дубль), Никита Язьков и Владимир Ткачёв. Уральцы проиграли два последних матча с общим счётом 2:11.

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