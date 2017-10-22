ХК «Сочи» переиграл «Ладу» и набирает очки четыре матча подряд

ХК «Сочи» дома взял верх над «Ладой» и выиграл второй матч подряд. Команда набирает очки четыре матча кряду. В 23 матчах сезона на счету южан 12 побед. «Лада» прервала серию побед на отметке в два матча. В 24 матчах сезона на счету команды 6 побед. 26 сентября в очном матче команд «Лада» дома взяла верх — 2:1 ОТ.

В основное время матча команды обменялись голами, причём гости отыгрались под занавес матча. В овертайме хозяева вырвали победу. В составе победителей голами отметились Сергей Шмелёв и Павел Падакин. За проигравших забил Алексей Мастрюков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».