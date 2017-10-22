Защитника «Магнитки» Дронова увезли на скорой после столкновения с Клинкхаммером

Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов получил травму в матче с «Ак Барсом». Казанцы одержали победу со счётом 4:0.



Защитник «Магнитки» получил травму в середине первой двадцатиминутки — он въехал в борт после столкновения с нападающим казанской команды Робом Клинкхаммером. Сообщается, что и форвард казанцев получил повреждение.



Дронова увезли в больницу на скорой помощи. По предварительной информации, у игрока травма нижней части тела.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.