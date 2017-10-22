Секач: если бы из «Магнитки» ушёл один игрок, всё было бы не так. Ушли сразу все

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач прокомментировал победу над «Магниткой» (4:0).



«Мы провели отличный матч. И это касается всех компонентов: игры в большинстве, в равных составах. Мы смогли найти ключ к победе, стали помогать друг другу и поэтому выиграли.



В последних пяти матчах в Казани «Металлург» обыгрывал «Ак Барс»? Не знал об этом. Очевидно, что мы хотим побеждать в каждом матче. Хорошо, что это удалось нам в «регулярке». Большая победа для нас. Первая шайба — ключевая в матче. Игра могла пойти по совсем другому пути, если бы счёт открыли они, а не мы. Но в хоккее такое случается. Рады, что всё-таки первый гол был за нами.



Люблю играть с Азеведу. Но над такими вещами лучше не раздумывать, потому что так ты будешь хуже играть. Сейчас мы играем с Мишей Глуховым. Надо сказать, он работяга. У нас было много шансов, и некоторые из них создал именно он.



«Магнитке» не хватает Зарипова, Ли и Антипина. Они так же, как и мы, находятся в поиске своей игры. Если бы из «Магнитки» ушёл один игрок, всё было бы не так. Но ушли сразу все», – передаёт слова Секача «БИЗНЕС Online».

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