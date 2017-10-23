Панарин ответил Кучерову на вопрос о костюме на Хэлллоуин смайлом «Хлеб»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров на своей странице в «Твиттере» поинтересовался, в каких костюмах его подписчики будут на праздновании Хэллоуина. Сам Кучеров выложил фотографию с подругой в костюме пилота.
Фотографию можно посмотреть на странице Кучерова в «Твиттере».
Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин ответил своему соотечественнику, прикрепив к сообщению смайлик «Хлеб». Напомним, в США Панарина называют Хлебушек из-за популярной пекарни Panera Bread.
Ответ Панарина можно увидеть на его странице в «Твиттере».
События дня НХЛ. Россияне в ударе: Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю
Наконец-то порадовал и Александр Радулов. А вот у Овечкина спад.