Панарин ответил Кучерову на вопрос о костюме на Хэлллоуин смайлом «Хлеб»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров на своей странице в «Твиттере» поинтересовался, в каких костюмах его подписчики будут на праздновании Хэллоуина. Сам Кучеров выложил фотографию с подругой в костюме пилота.

Фотографию можно посмотреть на странице Кучерова в «Твиттере».

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин ответил своему соотечественнику, прикрепив к сообщению смайлик «Хлеб». Напомним, в США Панарина называют Хлебушек из-за популярной пекарни Panera Bread.

Ответ Панарина можно увидеть на его странице в «Твиттере».