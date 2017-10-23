Министр спорта — об отсутствии конкуренции в КХЛ: это убивает интерес к хоккею

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что отсутствие конкуренции в КХЛ убивает интерес к хоккею.

С «рыбками» и ради премий. СКА остановил «Йокерит» СКА прервал серию «Йокерита», а Евгений Кетов провалил театральный кастинг.

«Отсутствие конкуренции и равных условий убивает интерес к виду спорта. Задача сейчас – создать равные условия и создать конкуренцию, команды в КХЛ должны быть хотя бы примерно равные. КХЛ нужно больше конкуренции.

Даже если вспоминать чемпионат СССР, самые интересные годы были именно тогда, когда за чемпионство сражались хотя бы три клуба. Как только в стране начинал господствовать один клуб, интерес к чемпионату падал. В КХЛ обязана быть конкуренция, если мы хотим думать о развитии как самой лиги, так и вида спорта. Должны быть равные возможности и равные условия. Надо думать, как это создать", — цитирует Колобкова «Р-Спорт».

В регулярном чемпионате КХЛ СКА идёт с отрывом от ближайшего конкурента в 16 очков. Питерские «армейцы» установили в этом сезоне рекорд КХЛ по продолжительности победной серии, выиграв 20 матчей подряд.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».