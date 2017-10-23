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АХЛ: форвард «Шарлотт» Зыков набрал четыре очка и признан первой звездой матча

23 октября 2017, понедельник. 09:22 Хоккей

Нападающий клуба АХЛ «Шарлотт» Валентин Зыков в матче регулярного чемпионата с «Торонто Марлис» оформил дубль, отдал две результативные передачи и был признан первой звездой встречи. Также две передачи сделал форвард «Шарлотт» Сергей Толчинский.

Справка «Чемпионата»

Валентин Зыков, родился 15 мая 1995 года в Санкт-Петербурге.

Воспитанник ЦСКА, выступал за юношеские команды клуба с 2010 года, в МХЛ дебютировал в сезоне-2011/12, в 52 матчах набрал 11 (5+6) очков. В том же году в составе сборной России принял участие в Мировом кубке вызова, в пяти играх не набрав очков.

С сезона-2012/13 выступает в Северной Америке. Три года играл в QMJHL за «Бэ-Комо» и «Гатино», всего провёл 162 матча, набрав 184 (84+100) очков. В 2014 году в составе сборной России выиграл бронзовые медали МЧМ, в семи матчах не отметившись набранными очками.

Задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2013 году во втором раунде под общим 37-м номером. С сезона-2015/16 выступает в АХЛ, в 118 матчах набрал 56 (28+28) очков. Дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/17, проведя два матча за «Каролину», куда был обменян из «Кингз», и забив один гол.

В семи матчах текущего сезона набрал 8 (5+3) очков.
Справка «Чемпионата»

Сергей Толчинский, родился 3 февраля 1995 года в Москве.

Играл за юношескую команду ЦСКА, а затем в МХЛ за «Красную Армию» в 2010-2012 годах. Принял участие в Мировом кубке вызова в 2011 году.

С 2012 по 2014 год играл в OHL за «Су Сен-Мари», в 189 матчах набрал 237 (87+150) очков. Принял участие в юниорском чемпионате мира (2013), а также выиграл серебряные медали молодёжного чемпионата мира в 2015 году.

Дебютировал в АХЛ за «Шарлотт» в 2014 году, а с сезона-2015/16 окончательно перебрался в систему «Каролины». В НХЛ провёл за это время четыре матча, набрав 2 (0+2) очка. В АХЛ на его счету 63 (21+42) очка в 138 играх.

В этом сезоне в шести матчах отметился четырьмя передачами.
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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