«Вегас» из-за травм потерял двух вратарей за неделю

«Вегас Голден Найтс» сообщил, что вратарь Малкольм Суббэн помещён в список травмированных и пропустит около четырёх недель. Из фарм-клуба вызван голкипер Максим Лагас.



Суббэн одержал две победы в трёх матчах сезона, пропуская 2,06 шайбы за игру и отразив 93,6% бросков. Он стал основным вратарём команды после того, как за неделю до этого Марк-Андре Флёри получил сотрясение мозга после удара в голову в матче с «Детройт Ред Уингз» и также был помещён в список травмированных.



Суббэн получил повреждение нижней части тела в матче с «Сент-Луис Блюз» и не смог закончить матч. Его заменил 23-летний Оскар Данск, который отразил 10 из 11 бросков и помог своей команде выиграть в овертайме (3:2).



«Вегас» является первым новичком НХЛ, выигравшим шесть из первых семи матчей. Команда идёт на третьем месте в Восточной конференции, набрав 12 очков.

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