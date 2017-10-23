«Авангард» рассказал о ходе восстановления Сундстрёма, Пьянова и Фисенко

«Авангард» рассказал о состоянии травмированных нападающих Николая Лемтюгова, Юхана Сундстрёма, Валентина Пьянова и Михаила Фисенко. Сундстрём находится в списке травмированных из-за врождённой болезни, у Лемтюгова после травмы в матче с «Барысом» вырезали селезёнку, Пьянов получил повреждение на тренировке.

«Нападающий „Авангарда“ Николай Лемтюгов продолжает восстановление после операции. Состояние хоккеиста стабильное.



Нападающий Юхан Сундстрём успешно прооперирован и начинает реабилитацию в Омске. Нападающий Валентин Пьянов также прооперирован, его возвращение к тренировкам состоится не раньше чем через полгода. Нападающий Михаил Фисенко вернётся в строй через три недели», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.