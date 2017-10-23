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И. Никитин: ЦСКА старался и создавал моменты, но получилось неприглядно

23 октября 2017, понедельник. 22:17 Хоккей

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги после поражения от СКА со счётом 2:5.

«Неоднозначно сыграли. Вроде старались, хотели, создавали моменты, но получилось неприглядно. Наверное, с хорошей командой должны играть все 22 хоккеиста, в этом и есть причина поражения, хотя мы выложились.

Шумаков начал тренироваться, но у него повреждение, не стали рисковать, он с дискомфортом катался. Ситуация с Андроновым разрешилась после утренней раскатки, была неразбериха, решили не рисковать. Робинсон получил повреждение, поэтому не доиграл матч до конца», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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