Емелин: у «Югры» кончились эмоции, без заброшенных шайб выиграть тяжело

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин поделился впечатлениями после поражения в матче с череповецкой «Северсталью» (0:2).



«Северсталь» поздравляю с победой. Они реализовали свои моменты. Мы, к сожалению, свои не смогли реализовать. Без заброшенных шайб выиграть тяжело. Да, кончились эмоции у команды. Проблему с обороной мы решаем. Сегодня, скажем так, мы неплохо сыграли в обороне, с атакой были проблемы», — приводит слова Емелина официальный сайт «Северстали».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.